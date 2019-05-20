Хиггинс: не хотели играть так, как в полуфинале

Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу своей команды в финале Евролиги над «Анадолу Эфесом».



«У меня нет слов, я измотан. Я просто хочу отпраздновать победу вместе с командой. Это было именно то, что мы ожидали — игра получилась трудной до самого конца. Соперники великолепно играли, Шейн Ларкин показал великолепную игру, но мы верили в себя. Мы не собирались так просто отдавать победу.



Мы не хотели играть так, как в полуфинале, когда нас опережали, обыгрывали и мы теряли мячи. Мы много говорили об этом сегодня, но мы смогли показать лучшую борьбу и сделать это. Давление? Оно есть всегда когда ты надеваешь форму ЦСКА. В этом году давление было особенно большим», — приводит слова Кори Хиггинса официальный сайт Евролиги.

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