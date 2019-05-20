Хиггинс: эта победа в Евролиге слаще, чем в 2016 году

Баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу своей команды в финале Евролиги над «Анадолу Эфесом».

«Мне сейчас особо нечего сказать, я просто ощущаю себя счастливым от того, что могу всё это прочувствовать. Мой первый титул чемпиона Евролиги случился в мой первый год в Москве, и тогда в «Финале четырёх» я играл посредственно. Это особенное чувство — снова воспользоваться шансом и победить. В полуфинале с «Реалом» я тоже не был доволен собой, поэтому сейчас мне приятно сыграть на уровне. Эта победа слаще, чем та, что была в 2016-м», — передаёт слова Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Хиггинс наравне с Уиллом Клайберном стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков.

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