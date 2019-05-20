Курбанов: ЦСКА в чемпионате тоже планирует победить
Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов после победы в финале Евролиги над «Анадолу Эфесом» рассказал о переключении на Единую лигу ВТБ.
«Конечно, это надо будет сделать, потому что мы понимаем — сезон не закончен, и даже после такой — назовём ее главной — победы в сезоне у нас ещё остаётся чемпионат, в котором мы тоже планируем победить. Завтра мы уже вернёмся в Москву и послезавтра приступим к тренировкам, подготовке к полуфиналу. На то, чтобы отпраздновать победу в Евролиге, у нас всего лишь один день.
Новая татуировка? У меня уже есть кубок с датами 2006 года и 2016. Конечно же, я добавлю туда 2019. Может быть, добавлю отдельную татуировку, это пока ещё не решил», — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
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