«Торонто» во втором овертайме обыграл «Милуоки», счёт в серии 1-2

В четвёртом матче серии финала Восточной конференции НБА «Торонто Рэпторс» во втором овертайме дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 118:112 2ОТ (30:21, 28:30, 19:24, 19:21, 7:7, 15:9).

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Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 36 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов в составе победителей оформил Паскаль Сиакам.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джордж Хилл, на счету которого 24 очка. В активе Янниса Адетокунбо 12 очков и 23 подбора. 20 очков набрал Малколм Брогдон, ещё 16 — у центрового Брука Лопеса.

«Торонто» сократил отставание в серии — 1-2. Следующий матч также состоится в Канаде 22 мая, начало – в 3:30 мск.