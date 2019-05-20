Видеообзор победы ЦСКА над «Анадолу Эфес» в финале Евролиги

Московский ЦСКА переиграл «Анадолу Эфес» и стал чемпионом Евролиги сезона-2018/19. Встреча началась с преимуществом ЦСКА — «армейцы» захватили инициативу и повели в счёте после первой десятиминутки с разницей в девять очков. Вторая четверть осталась за турецкой командой, которой удалось сократить к большому перерыву отставание до двух очков.

Исход встречи решился во второй половине — в третьем игровом отрезке ЦСКА увеличил отрыв до шести очков, а четвёртый игровой отрезок также остался за московской командой. Итоговый счёт — 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 20 очков. Ещё 20 очков на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе «Анадолу Эфес» 29 очков набрал Шейн Ларкин. Дабл-дабл на свой счёт записали Брайант Данстон, на счету которого 13 очков и 10 подборов, и Крунослав Симон, набравший 15 очков и совершивший 10 подборов.

Видеообзор можно посмотреть на «Чемпионате».