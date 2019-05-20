Кавай Леонард установил личный рекорд, сыграв 52 минуты в матче плей-офф

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард установил личный рекорд по количеству игрового времени в матче плей-офф НБА, проведя на площадке 52 минуты в третьей встрече финала Восточной конференции с «Милуоки Бакс». Он отдыхал всего 6 минут. Предыдущим высшим достижением Леонарда были 46 минут в составе «Сан-Антонио Спёрс» в шестой игре финальной серии плей-офф с «Майами Хит» в сезоне-2012/13. В том матче «Сан-Антонио» уступил в овертайме.



Встреча завершилась домашней победой «Торонто» во втором овертайме со счётом 118:112. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед — 1-2. Леонард в этом матче набрал 36 очков, совершил 9 подборов, отдал 5 передач, сделал 2 перехвата и поставил блок-шот.

«Торонто» во втором овертайме обыграл «Милуоки», счёт в серии 1-2