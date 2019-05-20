Яннис Адетокунбо: я и не ждал, что серия с «Торонто» будет лёгкой прогулкой

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо выразил разочарование неудачей в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Торонто Рэпторс».
«Мы могли бы вести 3-0. Но сыграли недостаточно хорошо. Однако я и не ждал, что эта серия будет лёгкой прогулкой.
«Торонто» просто был сильнее на этот раз. Как только мы подбирались к сопернику вплотную, они забивали и снова увеличивали разницу до 7-8 очков. В конце концов, мы не показали свой лучший баскетбол.
Мы не любим проигрывать. Мы знаем, что находимся всего в двух победах от финала. Сейчас нельзя торопиться. Всё нужно делать вовремя», – цитирует Адетокунбо ESPN.
Матч завершился выездным поражением «Милуоки» во втором овертайме со счётом 112:118. После неё «Бакс» ведут в серии до четырёх побед 2-1. Адетокунбо в этом матче набрал 12 очков, совершил 23 подбора, отдал 7 передач, сделал перехват и поставил 4 блок-шота.
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