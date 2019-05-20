Паскаль Сиакам извинился перед Каваем Леонардом за нереализованные штрафные

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард рассказал о беседе с партнёром по команде мощным форвардом Паскалем Сиакамом после третьего матча финала плей-офф Восточной конференции с «Милуоки Бакс».



«Я сказал Сиакаму: «Чёрт возьми, я провёл на паркете почти час». А он ответил: «Извини, Кавай, это моя вина. В следующий раз я реализую оба штрафных», – приводит слова Леонарда ESPN.



Матч завершился домашней победой «Торонто» во втором овертайме со счётом 118:112. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2. За 7 секунд до конца четвёртой четверти при счёте 96:94 в пользу своей команды Сиакам дважды промахнулся, исполняя штрафные броски, после чего атакующий защитник «Милуоки» Крис Миддлтон сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время.

Кавай Леонард установил личный рекорд, сыграв 52 минуты в матче плей-офф