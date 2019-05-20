Лоури: после удаления даже не смотрел на площадку

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури признался, что после удаления за перебор фолов в середине четвёртой четверти не следил за событиями на паркете в третьем матче финала плей-офф Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс».
«Я даже не смотрел на площадку. Просто пытался морально помогать команде. Когда веришь в партнёров так, как я, то остаётся только поддерживать их.
Это ужасное чувство, когда сидишь на скамейке и не можешь выйти на паркет. Но в итоге мы выиграли. И значение имеет только это», – приводит слова Лоури ESPN.
Встреча завершилась домашней победой «Торонто» во втором овертайме со счётом 118:112. После неё «Рэпторс» уступают в серии до четырёх побед 1-2. Лоури в этом матче набрал 11 очков, совершил 4 подбора, отдал 5 передач и сделал перехват за 32 минуты.
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