Шикарный финт Леонарда, уложивший на паркет двух соперников – в топ-5 дня в НБА
Роскошный прорыв под кольцо сквозь двух соперников лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, эффектный блок-шот мощного форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама центровому соперника Бруку Лопесу, добивание атакующего защитника «Милуоки» Криса Миддлтона после накрытого броска, которое перевело матч в овертайм, шикарный финт лёгкого форварда «Торонто» Кавая Леонарда, которым он уложил на паркет сразу двух соперников перед тем, как реализовать трёхочковый, а также сокрушительный данк Леонарда после затяжного полёта в стремительной контратаке оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня плей-офф НБА.
Видео доступно для просмотра на официальном канале лиги на сервисе YouTube.
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