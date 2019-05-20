Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Участие Игуодалы в четвёртом матче серии с «Портлендом» остаётся под вопросом

Участие Игуодалы в четвёртом матче серии с «Портлендом» остаётся под вопросом
Баскетбол / НБА 0

Участие лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы в четвёртом матче финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» остаётся под вопросом, сообщает ESPN. При этом МРТ-обследование не выявило у него серьёзных повреждений левой ноги. Форвард получил травму в третьей встрече серии.

В нынешнем плей-офф Игуодала набирает по 10,1 очка, совершает по 4,3 подбора и отдаёт по 3,9 передачи за 29 минут в среднем за матч. После травмы стартового лёгкого форварда Кевина Дюранта он выходит в стартовой пятёрке. В сложившейся ситуации главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр планирует предоставить больше игрового времени лёгкому форварду Альфонсо Маккинни.

«Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед со счётом 3-0.

Игуодала получил травму ноги в третьем матче серии с «Портлендом»
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент