Участие Игуодалы в четвёртом матче серии с «Портлендом» остаётся под вопросом

Участие лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы в четвёртом матче финала плей-офф Западной конференции НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» остаётся под вопросом, сообщает ESPN. При этом МРТ-обследование не выявило у него серьёзных повреждений левой ноги. Форвард получил травму в третьей встрече серии.



В нынешнем плей-офф Игуодала набирает по 10,1 очка, совершает по 4,3 подбора и отдаёт по 3,9 передачи за 29 минут в среднем за матч. После травмы стартового лёгкого форварда Кевина Дюранта он выходит в стартовой пятёрке. В сложившейся ситуации главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр планирует предоставить больше игрового времени лёгкому форварду Альфонсо Маккинни.



«Уорриорз» ведут в серии до четырёх побед со счётом 3-0.

Игуодала получил травму ноги в третьем матче серии с «Портлендом»