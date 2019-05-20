Клайберн – о завоевании MVP: индивидуальным наградам предпочту победу в Евролиге

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал победу команды в Евролиге и завоевание индивидуальной награды – 29-летний американец был признан самым ценным игроком «Финала четырёх».
«Идеально. Весь сезон мы работали ради этого. Мы через многое прошли за девять месяцев, взлёты и падения, и наконец выиграли турнир. Это непередаваемо.
MVP? Конечно, приятно, когда тебя признают за упорную работу и талант. Тем не менее индивидуальным наградам я предпочту победу в Евролиге», – заявил Клайберн в интервью каналу «ПБК ЦСКА Москва в Youtube.
В финальном матче с «Анадолу Эфес» Уилл Клайберн наряду с Кори Хиггинсом стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков. ЦСКА одержал победу над турецкой командой со счётом 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) и в восьмой раз в истории стал чемпионом Евролиги.
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