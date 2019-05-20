Ватутин: в ЦСКА была отличная атмосфера, каждый был друг за друга

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу москвичей в финальном матче плей-офф Евролиги. В финале ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

«Самочувствие… Лёгкий недосып, но отметили хорошо. До пяти утра сняли ресторан и отметили с клубом, командой и болельщиками — с танцами, песнями, вином. Хорошо было. Есть ощущение, что сделано большое и хорошее дело, много людей счастливо. Надеюсь, что это чувство будет не на один день, а надолго. Так что надо сохранить позитивные эмоции и чувство праздника.

Сложные моменты? Один матч сложно выделить. Была непростая ситуация с «Барселоной» в регулярном сезоне, когда несколько игр подряд проиграли, и это был ключевой матч, показали характер. Потом в плей-офф с „Басконией“ был непростой матч, полуфинал с «Реалом». Много сложных моментов было, но с начала сезона в команде была отличная атмосфера. Каждый был друг за друга, и чувствовалось, что мы можем выиграть», — приводит слова Ватутина телеканал «360».