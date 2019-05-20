Ватутин: у нас с Итудисом отношения больше, чем президент — главный тренер

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Димитрисом Итудисом. После победы в финале плей-офф Евролиги Итудис и Ватутин обнялись и заплакали. Ватутин сказал наставнику москвичей: «Ты заставил нас гордиться, как и обещал».

«У нас отношения больше чем президент — главный тренер. Мы часть одной семьи. Важно, что мы доверяли друг другу и могли разговаривать откровенно. Конечно, было сложно год назад, после неудачи в Белграде.

После того момента, вы понимаете, что могли быть разные варианты событий. И я очень рад, что-то решение, которое быстро далось, принесло клубу победу. Мы сделали друг друга, клуб и болельщиков счастливыми», — цитирует Ватутина телеканал «360».