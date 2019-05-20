Де Коло: этот успех ЦСКА отличается от победы в Берлине
Защитник ЦСКА Нандо де Коло прокомментировал завоевание титула чемпионов Евролиги. В финале турнира московский клуб обыграл турецкий «Анадолу Эфес» – 91:83.
«Это лучшая неделя в моей жизни. Просто невероятно! Мы семья, мы разговариваем обо всём между собой. Иногда мы проводим больше времени вместе, чем с нашими семьями. Поэтому это прекрасное чувство — бороться до конца и закончить сезон Евролиги титулом.
Победа в Берлине в 2016-м? Это немного другое чувство. Победа в 2016 году стала первой для ЦСКА спустя многие годы и моей первой. Все были действительно счастливы. Но с тех пор прошло три года. Мы бились и смогли сделать это. Не каждый день выигрываешь Евролигу», – цитирует Де Коло Eurohoops.
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