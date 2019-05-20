Президент Евролиги раскритиковал руководство Федерации баскетбола Греции

Президент Евролиги Жорди Бартомеу раскритиковал руководство Федерации баскетбола Греции за решение отправить «Олимпиакос» в низшую лигу.
«Конфликт «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» локален, но мы не равнодушны к нему. Я разочарован и считаю позором для баскетбола, что Федерация баскетбола Греции не смогла решить этот вопрос. Здесь нужны были решительные шаги, а Федерация продемонстрировала пассивное поведение, которое доказывает неспособность правильно вмешаться и найти решение проблемы.
Соперничество между командами не должно выходить за рамки баскетбола. Они нормально сосуществуют в Евролиге, потому что уважают правила. То, что происходит в чемпионате Греции просто немыслимо. Кто выиграет от того, что «Олимпиакос» окажется в низшей лиге?» — приводит слова Жорди Бартомеу Eurohoops.
- 20 мая 2019
-
17:34
-
16:46
-
16:46
-
16:23
-
16:13
-
16:09
-
14:06
-
13:58
-
13:01
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
12:07
-
11:49
-
11:34
-
11:00
-
09:28
-
09:13
-
09:03
-
08:40
-
08:10
-
06:43
-
06:36
-
02:32
-
02:27
-
00:26
-
00:13
- 19 мая 2019
-
23:54
-
23:39
-
22:40
-
20:19
-
19:49
-
18:56