Президент Евролиги раскритиковал руководство Федерации баскетбола Греции

Президент Евролиги Жорди Бартомеу раскритиковал руководство Федерации баскетбола Греции за решение отправить «Олимпиакос» в низшую лигу.



«Конфликт «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса» локален, но мы не равнодушны к нему. Я разочарован и считаю позором для баскетбола, что Федерация баскетбола Греции не смогла решить этот вопрос. Здесь нужны были решительные шаги, а Федерация продемонстрировала пассивное поведение, которое доказывает неспособность правильно вмешаться и найти решение проблемы.



Соперничество между командами не должно выходить за рамки баскетбола. Они нормально сосуществуют в Евролиге, потому что уважают правила. То, что происходит в чемпионате Греции просто немыслимо. Кто выиграет от того, что «Олимпиакос» окажется в низшей лиге?» — приводит слова Жорди Бартомеу Eurohoops.

