Федерация баскетбола Греции — Бартомеу: иногда лучше молчать, чем говорить

Президент Федерации баскетбола Греции Гиоргос Василакопулос жёстко ответил президенту Евролиги Жорди Бартомеу.



«Человек, который на протяжении долгих лет игнорировал национальные федерации внезапно стал судить внутренние проблемы лиг. Бартомеу своими силами расколол европейский баскетбол и создал для него угрозу, оказавшись достаточно смелым, чтобы говорить о поисках решений и вмешательствах. Он без стыда преследовал национальные команды и лиги, стараясь унизить первых и умертвить вторых, каким-то образом пытаясь подталкивать к действиям.



Он создаёт аморальный выбор для игроков, ставя матчи Евролиги в один день с играми сборных, и при этом говорит об отсутствии свободного выбора. Господин Бартомеу, мы хорошо знаем друг друга. Иногда вам лучше молчать, чем говорить», — приводит слова Гиоргоса Василакопулоса Eurohoops.

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