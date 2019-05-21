Лиллард: лучше всухую проиграть в финале конференции, чем в первом раунде

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА. В финале Западной конференции клуб из штата Орегон уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (0-4).

«Мы дважды всухую проиграли «Голден Стэйт» в плей-офф, но лучше, когда это случается в финале конференции, а не в первом раунде. «Портленд» провёл отличный сезон. Мы потеряли владельца, столкнулись с травмами. Команда просто продолжала отвечать на вызовы. Это многое о ней говорит», — приводит слова Лилларда журналист Washington Post Бен Голливер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в плей-офф сезона-2016/17 «Уорриорз» обыграли «Трэйл Блэйзерс» в первом раунде со счётом 4-0.

В финале калифорнийский клуб встретится с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).