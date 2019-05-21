Пелинка: игроки могут рассматривать «Лейкерс» как возможность завоевать титул

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка поделился ожиданиями от межсезонья.
«У нас превосходный тренер, высокий драфт-пик, отличный костяк молодых игроков, который, возможно, является лучшим в НБА, а ещё есть суперзвезда и свободное место. Думаю, люди могут рассматривать «Лейкерс» как возможность завоевать чемпионский титул в следующем году.
Конечно, мы должны хорошо поработать. Именно этого ждут от нас болельщики. Собираемся сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне у нас была невероятно успешная команда», — приводит слова генерального менеджера пресс-служба «Лос-Анджелеса».
«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийцы одержали 37 побед и потерпели 45 поражений.
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