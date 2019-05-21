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Некоторые клубы НБА не хотят делать ставку на Ирвинга

Некоторые клубы НБА не хотят делать ставку на Ирвинга
Баскетбол / НБА 0

Несколько клубов НБА, которые заинтересованы в разыгрывающем «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинге, планируют действовать осторожно после выхода звёздного баскетболиста на рынок свободных агентов, сообщает Boston Herald.

Отношение к Ирвингу изменилось после нынешнего сезона, в котором «Селтикс» дошли до второго раунда плей-офф, где уступили «Милуоки Бакс» (1-4). Действия разыгрывающего на площадке и за её пределами заставили организации лиги пересмотреть свои планы. Теперь они не хотят делать ставку на 27-летнего уроженца Австралии.

Представители двух команд сообщили изданию, что будут готовы подписать контракт с Кайри, только если им удастся заполучить другую звезду и только если эта звезда одобрит переход чемпиона НБА 2016 года.

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