Дальний трёхочковый Карри и сокрушительный данк Леонарда — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф.

В подборку вошли дальний трёхочковый разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, роскошный аллей-уп защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эвана Тёрнера на коллегу по позиции Родни Худа, невероятное попадание Карри, эффектный анкл-брейкер лидера «Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда и сокрушительный данк форварда «Портленда» Мейерса Леонарда.

Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.

«Уорриорз» в четвёртом матче обыграли «Трэйл Блэйзерс» в овертайме со счётом 119:117. Команда из Окленда вышла в финал плей-офф, где сыграет с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).