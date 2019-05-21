Дальний трёхочковый Карри и сокрушительный данк Леонарда — в топ-5 дня в НБА
Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня плей-офф.
В подборку вошли дальний трёхочковый разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, роскошный аллей-уп защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Эвана Тёрнера на коллегу по позиции Родни Худа, невероятное попадание Карри, эффектный анкл-брейкер лидера «Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда и сокрушительный данк форварда «Портленда» Мейерса Леонарда.
Видео можно посмотреть на канале НБА в YouTube.
«Уорриорз» в четвёртом матче обыграли «Трэйл Блэйзерс» в овертайме со счётом 119:117. Команда из Окленда вышла в финал плей-офф, где сыграет с победителем серии «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс» (2-1).
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