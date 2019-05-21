Источник: «Реал» не будет продлевать контракт с Айоном
Мадридский «Реал» не станет продлевтаь контракт с мексиканским центровым Густаво Айоном, сообщает Marca.
Таким образом, мексиканец покинет мадридский клуб по окончании сезона. Текущий контракт центрового истекает летом. По данным источника, мексиканца в мадридском клубе заменит Брэндон Дэвис. В текущем сезоне Айон в среднем набирал по 7,9 очка, делал по 6,2 подбора и 2,7 ассиста в матче.
В нынешнем сезоне Айон помог «Реалу» выйти в «Финал четырёх» Евролиги. Мадридский клуб в итоге не смог защитить титул, уступив в полуфинале ЦСКА. В итоге мадридцы заняли третье место, победив в утешительном финале «Фенербахче».
«Финал четырёх» выиграл московский ЦСКА, победивший в главном матче турнира турецкий «Анадолу Эфес».
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