Источник: «Реал» не будет продлевать контракт с Айоном

Мадридский «Реал» не станет продлевтаь контракт с мексиканским центровым Густаво Айоном, сообщает Marca.

Таким образом, мексиканец покинет мадридский клуб по окончании сезона. Текущий контракт центрового истекает летом. По данным источника, мексиканца в мадридском клубе заменит Брэндон Дэвис. В текущем сезоне Айон в среднем набирал по 7,9 очка, делал по 6,2 подбора и 2,7 ассиста в матче.

В нынешнем сезоне Айон помог «Реалу» выйти в «Финал четырёх» Евролиги. Мадридский клуб в итоге не смог защитить титул, уступив в полуфинале ЦСКА. В итоге мадридцы заняли третье место, победив в утешительном финале «Фенербахче».

«Финал четырёх» выиграл московский ЦСКА, победивший в главном матче турнира турецкий «Анадолу Эфес».