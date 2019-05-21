Валанчюнас: когда выхожу на площадку в майке сборной, покрываюсь гусиной кожей

Центровой «Мемфиса» и сборной Литвы Йонас Валанчюнас поделился ожиданиями от чемпионата мира, который будет проходить в Китае в августе-сентябре 2019 года. Сборная Литвы попала в одну группу со сборными Канады, Австралии и Сенегала.

«Нам досталась очень сложная группа. Все говорят о Канаде и Австралии, и они правы. В этих командах собраны игроки мирового уровня. Не стоит забывать и о сборной Сенегала, эта команда тоже может быть очень опасной.

Как сказал наш тренер Даиниус Адомаитис, в такой группе нет времени на раскачку. Нужно играть на максимуме с первого матча.

Каждый раз, когда я выхожу на площадку в футболке сборной, у меня появляется гусиная кожа. Так было всегда, надеюсь, что так будет и дальше. Для меня большая честь играть за сборную. Я являюсь патриотом, поэтому выступление за сборную имеет особое значение», — приводит слова игрока ФИБА.