Куртинайтис: главное, что у «Химок» нет травмированных

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от первой полуфинальной встречи плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом, отметив сильные стороны соперника.
«В этом сезоне у УНИКСа хорошая команда. Они опасны, дважды смогли обыграть ЦСКА и один раз нас. Однако мы тоже готовы играть, хотя и не имеем преимущества своей площадки. С другой стороны, когда мы играем хорошо, не так уж и важно, на какую именно площадку выходить. Надеюсь, будем играть собранно. Судя по тренировочному процессу, все в команде понимают, что стоит на кону, поэтому самоотдача у нас полная. Самое главное, у нас нет травм.
Конечно, у обеих команд был большой перерыв, не очень удобный и для нас, и для УНИКСа, однако все находятся в равных условиях. У УНИКСа есть одна хорошая «проблема» — восемь иностранцев, и пока непонятно, кем они будут играть против нас. На площадку ожидается возвращение Хенри, который долго не играл. Он является мотором команды, однако для нас проблема номер один — это Смит, который хорошо забивает. Также можно выделить Эджима, играющего третьего и четвёртого номеров, и Ндура. Одним словом, нам будет противостоять хорошая команда, против которой нужно будет сыграть в полную силу», — цитирует специалиста официальный сайт «Химок».
Первый матч серии состоится завтра, 22 мая.
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