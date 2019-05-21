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Прифтис: после прихода Тиммы и возвращения Шведа «Химки» стали очень сильны

Прифтис: после прихода Тиммы и возвращения Шведа «Химки» стали очень сильны
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Завтра, 22 мая, в Казани состоится первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Химками». В преддверии противостояния ожиданиями от него поделился наставник казанцев Димитрис Прифтис, отметивший сильные стороны соперника.

«Наш соперник – команда Евролиги с очень сильным составом. Очевидно, что будут очень тяжёлые игры. После того как к ним присоединился Янис Тимма и вернулся Алексей Швед после травмы, они стали очень сильными. Нам нужна энергия и концентрация в нападении, а также жёсткость в защите», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В четвертьфинале плей-офф УНИКС преодолел барьер в лице таллинского «Калева», а «Химки» справились с «Астаной».

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