«Анадолу Эфес» предложил Хиггинсу трёхлетний контракт на $ 6 млн
Руководство «Анадолу Эфес» заинтересовано в услугах защитника ЦСКА Кори Хиггинса. Стамбульский клуб предложил игроку трёхлетний контракт с окладом в размере $ 2 млн за один сезон, сообщает Eurohoops.
По информации источников, в московском клубе хотят сохранить игрока, чей контракт истекает летом 2019 года. В завершившемся сезоне Евролиги Кори Хиггинс стал одним из главных творцов успеха «армейцев». Американец принял участие в 32 встречах, набирая 14,9 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,8 передачи за 25,4 минуты игры.
Ранее сообщалось, что в услугах Хиггинса заинтересована «Барселона». Кори защищает цвета ЦСКА с 2015 года. С российской командой он дважды завоёвывал трофей Евролиги и трижды становился чемпионом Единой лиги ВТБ.
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