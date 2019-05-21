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Ассистент Нёрса Гриффин — кандидат на пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз»

Ассистент Нёрса Гриффин — кандидат на пост главного тренера «Мемфис Гриззлиз»
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Мемфис Гриззлиз» провело собеседование с ассистентом главного тренера «Торонто Рэпторс» Эдрианом Гриффином, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Специалист рассматривается в качестве кандидата на вакантный пост главного тренера команды из Теннесси. Гриффин прежде никогда не возглавлял команду НБА, работая исключительно в качестве ассистента. За 11 лет в этой роли он входил также в штабы «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Орландо Мэджик» и «Оклахома-Сити Тандер».

«Мемфис» остался без тренера после завершения регулярного чемпионата-2018/19. Боссы клуба отправили в отставку Би Джей Бикерстаффа. «Гриззлиз» по итогам регулярного сезона заняли двенадцатое место в турнирной таблице Западной конференции, добыв 33 победы в 82 встречах.

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