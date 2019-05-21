Дончич, Янг, Эйтон — в первой символической пятёрке новичков сезона

Руководство НБА объявило символическую пятёрку лучших новобранцев сезона. В неё вошли разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг, атакующий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон", тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли и центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон. Соответствующая информация размещена на официальной странице НБА в «Твиттере».

Интересно, что все эти игроки на драфте-2018 были выбраны в топ-5. Таким образом, по итогам сезона они оправдали статус потенциально лучших игроков класса 2018 года.

Лука Дончич и Трэй Янг являются основными претендентами на звание лучшего новичка лиги. Фаворитом в этой борьбе считается словенец Дончич.