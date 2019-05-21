Руководство «Жальгириса»: на сегодняшний день Ясикявичюс остаётся с нами

Спортивный директор «Жальгириса» Робертас Явтокас дал понять, что у клуба есть неплохие шансы сохранить на посту главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса. Вместе с тем руководитель признал, что удерживать специалиста постоянно не удастся.
«Всё выглядит хорошо, и на сегодняшний день Ясикявичюс остаётся с „Жальгирисом“. Мы знаем, что не сможем его удерживать постоянно. Если ему поступит предложение из НБА, мы будем рады за него», — приводит слова функционера Eurohoops.
Ясикявичюс остаётся одним из самых востребованных специалистов в Европе уже не первый год. В минувшее межсезонье слухи активно сватали его в «Барселону». Ему также поступали предложения войти в тренерский штаб одной из команд НБА. Несколько недель назад в СМИ появилась информация, что в услугах литовца заинтересованы в «Мемфис Гриззлиз» и в «Кливленд Кавальерс».
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