Руководство «Жальгириса»: на сегодняшний день Ясикявичюс остаётся с нами

Спортивный директор «Жальгириса» Робертас Явтокас дал понять, что у клуба есть неплохие шансы сохранить на посту главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса. Вместе с тем руководитель признал, что удерживать специалиста постоянно не удастся.

«Всё выглядит хорошо, и на сегодняшний день Ясикявичюс остаётся с „Жальгирисом“. Мы знаем, что не сможем его удерживать постоянно. Если ему поступит предложение из НБА, мы будем рады за него», — приводит слова функционера Eurohoops.

Ясикявичюс остаётся одним из самых востребованных специалистов в Европе уже не первый год. В минувшее межсезонье слухи активно сватали его в «Барселону». Ему также поступали предложения войти в тренерский штаб одной из команд НБА. Несколько недель назад в СМИ появилась информация, что в услугах литовца заинтересованы в «Мемфис Гриззлиз» и в «Кливленд Кавальерс».