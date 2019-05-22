Понкрашов: задача УНИКСа — сыграть против Шведа с максимальной концентрацией

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с и «Химками».
«Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник. Главная звезда этой команды — Алексей Швед, который на сегодняшний момент показывает сумасшедший уровень баскетбола. Наша задача: постараться сыграть против него с максимальной концентрацией, не думать о серии в целом, а настраиваться на каждую игру в отдельности. Чтобы выйти в финал, от нас нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жёсткую борьбу «Химкам» и верить в себя», — приводят слова Понкрашова «Известия».
В четвертьфинале плей-офф УНИКС преодолел барьер в лице таллинского «Калева», а «Химки» справились с «Астаной».
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