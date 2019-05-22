«Клипперс» — один из фаворитов в борьбе за Дюранта

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье планирует подписать контракт с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом. Калифорнийский клуб является одним из фаворитов в борьбе за звёздного игрока, сообщает New York Times.

Ожидается, что основным конкурентом «Клипперс» будет «Нью-Йорк Никс». Не исключено также, что 30-летний форвард решит остаться в «Уорриорз», заключив с действующими чемпионами НБА долгосрочное соглашение.

Кевин выступает за «Голден Стэйт» с 2016 года. 1 июля он сможет стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дюрант набирает 34,2 очка, собирает 5,2 подбора, отдаёт 4,9 передачи, а также совершает 1,2 перехвата и 1,0 блок-шота за 39,1 минуты в среднем за игру.