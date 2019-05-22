Карри превзошёл выдающиеся показатели О'Нила, Брайанта и Джеймса

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации по количеству очков, набранных в серии плей-офф, которая закончилась со счётом 4-0, сообщает SportsCenter.

В финальной серии Западной конференции с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-0) Карри за четыре встречи записал в актив 146 очков.

Ранее рекорд принадлежал легендарному центровому Шакилу О'Нилу, набравшему 145 очков в финале плей-офф 2002 года. Тогда О'Нил выступал за «Лейкерс», соперником которых был «Нью-Джерси Нетс» (4-0).

На третьем месте находится форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. В 2017 году, будучи игроком «Кливленд Кавальерс», Джеймс записал в актив 144 очка в серии второго раунда с «Торонто Рэпторс» (4-0).

Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант занимает четвёртое место. В четырёх матчах серии второго раунда плей-офф 2001 года Коби набрал 140 очков. Соперником «Лос-Анджелеса» тогда был «Сакраменто Кингз» (4-0).