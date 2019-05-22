Плаза: ЦСКА и «Реал» находятся ближе всего к НБА по уровню игры

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Поздравляю ЦСКА. Они много работали и заслужили эту победу. Но я бы не рассчитывал на то, что у них не будет сил играть против нас, потому что у них есть два полных ростера, которые готовы сражаться. Некоторые игроки даже не играли в «Финале четырёх» и не будут уставшими. Конечно же, все забудут об этом титуле и постараются победить нас. Мы же узнаем, что мы можем противопоставить ЦСКА.

ЦСКА и «Реал» — европейские команды, которые по уровню игры сейчас находятся ближе всего к НБА. Нам нужно принять эту разницу в классе. Мы понимаем и принимаем, но для Единой лиги будет полезно, если кто-то наконец обыграет ЦСКА. Они постоянно выигрывают чемпионат, и, хотя бы для престижа турнира, поражение ЦСКА будет полезно. Мы постараемся сделать это, использовать своё оружие. Мы можем сделать это.

Хотя для меня главное, чтобы игроки выложились на сто процентов, стелились по паркету, сражались и выглядели хорошо. Моя цель на эту серию — показать, что мы конкурентоспособная команда. Мы будем бороться, чтобы дойти до последней четверти и иметь в ней шансы. Нам нужно затянуть эту серию и сыграть дважды дома», — передаёт слова Плазы корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Первый матч серии ЦСКА и «Зенит» проведут на арене «армейцев» в Москве завтра, 23 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.