Кущенко: новая победа ЦСКА в Евролиге намного ценнее, чем успех в 2016

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился эмоциями от победы ЦСКА в финале Евролиги. В решающем матче ЦСКА победил «Анадолу Эфес» со счётом 91:83.

«Все эмоции остались на площадке. Из всех комментариев, прочитанных мною, больше остальных понравились слова Андрея Ватутина. Он сказал, что тяжёлая серия плей-офф ввела ЦСКА в тот тонус, в котором команда и провела «Финал четырёх». «Финал четырёх» — это практически финал из двух игр ЦСКА, потому что «Фенербахче» оказался неготовым к конкуренции.

А вот матч ЦСКА с «Реалом» и финал с «Анадолу Эфес» — это запредельный нерв! Это маленькие микродуэли лидеров команд. Это шикарная тренерская дуэль. На мой взгляд, ЦСКА в финале и был уверен в себе как раз потому, что в полуфинале совершил невероятный камбэк. Там не хватало мастерства, на первый план вышел характер. Данк Клайберна через Тавареса — это психологический момент. «Эйр-болы» Льюля и Кампаццо, а после этого «трояк» де Коло — это психологический момент. Когда психология перешла к ЦСКА, стало понятно, что «армейцы» загрызут, но не отдадут победу. И после того успеха появилась уверенность, необходимая для финала.

Надо признать, что у «Анадолу Эфес» играла пара лучших защитников Евролиги Ларкин и Мичич, которые показали, что оба невероятно выросли за этот сезон. Было очень непросто против них. Плюс финал — это одна игра, а не серия, в нём нельзя допускать ошибок. Ошибки у «армейцев» были, и именно те маленькие недочёты давали возможность «Эфесу» приблизиться на расстояние четырёх-шести очков. Важно, что при минимальной разнице в четыре очка ЦСКА оказался максимально собран. Вот на мой взгляд – главные детали итоговой победы ЦСКА в турнире.

Главные герои победы? Весь ЦСКА! Нельзя делить эту победу между отдельными людьми. Баскетбол — слишком командная игра, чтобы выделять кого-либо. ЦСКА победил не только на площадке. Ещё — и менеджментом, офисом, президентом. Поддержкой, само собой! В зале творилось невероятное. 500 российских болельщиков перекрикивали несколько тысяч турецких. Я, кстати, тоже отношусь к тем 500, поэтому несколько дней после финала без голоса.

Считаю, что нынешняя победа намного ценнее, чем в том же Берлине в 2016. Было предельно понятно после тяжелой серии плей-офф, что ЦСКА находится в серьёзном тонусе. И система, проповедуемая «армейцами» на протяжении нескольких лет, сработала», — сказал Кущенко на лекции, проведённой для студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.