Понкрашов: задача УНИКСа — сыграть против Шведа с максимальной концентрацией

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов поделился ожиданиями от серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками». В составе соперника Понкрашов выделил Алексея Шведа.
«Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник. Главная звезда этой команды — Алексей Швед, который на сегодняшний момент показывает сумасшедший уровень баскетбола. Наша задача: постараться сыграть против него с максимальной концентрацией, не думать о серии в целом, а настраиваться на каждую игру в отдельности. Чтобы выйти в финал, от нас нужна максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жёсткую борьбу «Химкам» и верить в себя», — цитируют Понкрашова «Известия».
Первый матч серии УНИКС — «Химки» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 20:30 мск.
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