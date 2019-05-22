Карасёв: у «Зенита» будут шансы в матчах с ЦСКА, если выдержим стартовый натиск
Лидер БК «Зенит» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«ЦСКА при Итудисе всегда старается убить соперника в первые пять минут стартовой четверти. У нас будут шансы на победу, если мы выдержим стартовый натиск и сможем бодаться в оставшихся трёх четвертях, в каждой десятиминутке имея небольшой гандикап или небольшой минус.
Как я оцениваю свою готовность? В четвертьфинале тренер посчитал, что я не в оптимальной форме. Поэтому я продолжаю набирать кондиции, много работаю на тренировках, чтобы получить свой шанс», — приводят слова Карасёва «Известия».
Два первых матча серии состоятся в Москве 23 и 25 мая. Игры в Санкт-Петербурге намечены на 28 и 30 мая.
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