Карасёв: у «Зенита» будут шансы в матчах с ЦСКА, если выдержим стартовый натиск

Лидер БК «Зенит» Сергей Карасёв поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА при Итудисе всегда старается убить соперника в первые пять минут стартовой четверти. У нас будут шансы на победу, если мы выдержим стартовый натиск и сможем бодаться в оставшихся трёх четвертях, в каждой десятиминутке имея небольшой гандикап или небольшой минус.

Как я оцениваю свою готовность? В четвертьфинале тренер посчитал, что я не в оптимальной форме. Поэтому я продолжаю набирать кондиции, много работаю на тренировках, чтобы получить свой шанс», — приводят слова Карасёва «Известия».

Два первых матча серии состоятся в Москве 23 и 25 мая. Игры в Санкт-Петербурге намечены на 28 и 30 мая.