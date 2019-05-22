Итудис: «Зениту» не занимать класса и мотивации
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Возвращаемся к работе и переключаемся на плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зениту» не занимать класса и мотивации, но мы тоже очень заинтересованы в том, чтобы играть вместе как сильная команда. Нам нужно продолжать бороться. Надеюсь, наши фанаты понимают, как тяжело сражаться еще за один титул в сезоне, и придут поддержать нас», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Первая встреча ЦСКА с «Зенитом» в полуфинальном матче Единой лиги ВТБ состоится в Москве 23 мая 2019 года. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
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