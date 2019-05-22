Плаза: должны воспользоваться каждым своим шансом на победу

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал предстоящий первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«Мы готовы к битве. Я вижу, с каким настроем ребята работают на тренировках, как они заряжены. Доволен тем, как мы провели подготовку к этой серии. Сколько шансов на победу у «Зенита»? 10%? 15%? Сколько бы их ни было, мы должны воспользоваться каждым. Не совершать потерь, не делать плохих бросков, играть в свой баскетбол. Мы намерены показать наше лучшее лицо на паркете. Главная задача — продемонстрировать, что мы конкурентоспособны на таком уровне. Мы будем биться до конца, нужно постараться подойти к концовке каждой игры в борьбе, не уступая ЦСКА. Всё это возможно только в том случае, если мы сами не будем дарить сопернику мячи, допуская глупые ошибки», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Первая встреча между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 1/2 финала Единой лиги ВТБ состоится в Москве 23 мая 2019 года. Начало матча — в 19:30 мск.

«Поражение ЦСКА будет полезно для турнира». «Зенит» против чемпиона Жоан Плаза готов дать бой лучшему клубу Европы.