УНИКС обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в первом матче полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ. Гостям хорошо удалось начать матч, поведя к первом перерыву с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке игра выравнялась, четверть завершилась вничью, так что «Химкам» удалось сохранить отрыв.



Третий игровой отрезок остался за гостями, увеличившими свой отрыв до 10 очков.Решающей в матче стала четвёртая четверть — в ней казанцам удался великолепный рывок, который позволил им не только отыграться, но и выйти вперёд. Итоговый счёт встречи — 96:91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 22 очка. В составе гостей 6 очков набрал Алексей Швед.