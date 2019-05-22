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УНИКС обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Химки» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Казанский УНИКС на домашней площадке переиграл подмосковные «Химки» в первом матче полуфинальной серии плеф-офф Единой лиги ВТБ. Гостям хорошо удалось начать матч, поведя к первом перерыву с разницей в пять очков. Во втором игровом отрезке игра выравнялась, четверть завершилась вничью, так что «Химкам» удалось сохранить отрыв.

Третий игровой отрезок остался за гостями, увеличившими свой отрыв до 10 очков.Решающей в матче стала четвёртая четверть — в ней казанцам удался великолепный рывок, который позволил им не только отыграться, но и выйти вперёд. Итоговый счёт встречи — 96:91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 22 очка. В составе гостей 6 очков набрал Алексей Швед.

Единая лига ВТБ
22 мая 2019, среда. 20:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
96 : 91
(20:25, 23:23, 21:26, 32:17)
Химки
Химки, Россия
УНИКС: Морган - 22, Макколум - 21, Понкрашов - 15, Ндур - 13, Смит - 13, Эджим - 4, Локкетт - 4, Кощеев - 2, Колесников - 2, Сергеев, Клименко, Шелекето
Химки: Швед - 36, Тимма - 23, Микки - 10, Зубков - 9, Моня - 6, Дженкинс - 3, Маркович - 2, Томас - 2, Крокер, Вяльцев, Зайцев, Губанов
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