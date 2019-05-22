Куртинайтис: сегодня был неправильный баланс штрафных

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных от УНИКСа в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
«Мы контролировали большую часть игры и все время лидировали, но очень неудачно стартовали в четвёртой четверти. Не удержали результат и тактически играли неправильно. Есть моменты, когда весь матч ты набираешь результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить. У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвёртой четверти, её мы просто бездарно проиграли со счетом 17:32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команды бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее. Второй момент — судейство. Не хочу жаловаться, но сегодня был неправильный баланс штрафных. В баскетболе так не бывает, чтобы УНИКС пробил 43 раза, а мы — 9. В такой контактной игре это невозможно. Пусть это останется на совести судей. Мы будем двигаться дальше», — цитирует Куртинайтиса пресс-служба «Химок».
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