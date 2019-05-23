Джордж, Адетокунбо, Смарт и Блэдсо – в первой символической сборной защиты

Руководство НБА объявило символическую пятёрку лучших защитников сезона. В неё вошли: центровой Руди Гобер («Юта Джаз»), форварды Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), а также защитники Маркус Смарт («Бостон Селтикс») и Эрик Бледсо («Милуоки»).
Во вторую сборную вошли: центровой Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), форварды Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), а также защитники Клэй Томпсон («Голден Стэйт») и Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»).
На приз «лучшему защищающемуся игроку» номинированы Гобер, Джордж и Адетокунбо. Французский центровой является действующим обладателем титула.
Ранее была определена символическая сборная новобранцев сезона. В неё вошли: разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг, атакующий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон, тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли и центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон.
- 23 мая 2019
-
08:10
-
07:52
-
04:45
-
00:28
- 22 мая 2019
-
23:17
-
22:57
-
21:31
-
20:41
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
-
12:41
-
12:26
-
12:16
-
11:52
-
11:09
-
10:42
-
10:17
-
09:53
-
09:25
-
06:50
-
06:19
-
00:51
- 21 мая 2019
-
23:48
-
22:29
-
21:18
-
20:28
-
19:25
-
18:21
-
17:26
-
16:40