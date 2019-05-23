Джордж, Адетокунбо, Смарт и Блэдсо – в первой символической сборной защиты

Руководство НБА объявило символическую пятёрку лучших защитников сезона. В неё вошли: центровой Руди Гобер («Юта Джаз»), форварды Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), а также защитники Маркус Смарт («Бостон Селтикс») и Эрик Бледсо («Милуоки»).

Во вторую сборную вошли: центровой Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), форварды Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), а также защитники Клэй Томпсон («Голден Стэйт») и Джру Холидэй («Нью-Орлеан Пеликанс»).

На приз «лучшему защищающемуся игроку» номинированы Гобер, Джордж и Адетокунбо. Французский центровой является действующим обладателем титула.

Ранее была определена символическая сборная новобранцев сезона. В неё вошли: разыгрывающий защитник «Атланты Хоукс» Трэй Янг, атакующий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич, лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон, тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли и центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон.