Клайберн, Курбанов и Ватутин стали гостями «Вечернего Урганта»

Форварды московского ЦСКА Уилл Клайберн и Никита Курбанов, а также президент клуба Андрей Ватутин посетили программу Первого канала «Вечерний Ургант». Напомним, «армейцы» стали чемпионами Евролиги. Они презентовали кубок, а также побросали по кольцу в ходе игры с участием ведущего.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Вечернего Урганта».
ЦСКА в финале плей-офф Евролиги нанёс поражение турецкому клубу «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 91:83. В полуфинале москвичи обыграли мадридский «Реал» со счётом 95:90. Мадридский клуб в матче за третье место обыграл «Фенербахче».
ЦСКА в последний раз выигрывал Евролигу в 2016 году. В прошлом году москвичи в полуфинале плей-офф уступили «Реалу». Для ЦСКА эта победа в Евролиге стала седьмой в истории.
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