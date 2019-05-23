Хиггинс хочет остаться в ЦСКА

Никос Спанос, агент защитника московского ЦСКА Кори Хиггинса, заявил, что «армейцы» будут для игрока приоритетным вариантом, когда в межсезонье он станет свободным агентом.
«В первую очередь мы рассмотрим предложение от ЦСКА. Кори любит Россию, ему очень комфортно в Москве, а ЦСКА — один из лучших клубов Европы не только по результатам, но и по всем организационным моментам, связанным с командой», — приводят слова агента «Известия».
Хиггинс в нынешней кампании помог ЦСКА завоевать чемпионский титул Евролиги. 29-летний защитник принял участие в 32 матчах. В среднем он набирал 14,9 очка, собирал 2,2 подбора и отдавал 1,8 передачи за 25,4 минуты.
Кори выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее американец защищал цвета турецкого «Газиантепа», российского «Триумфа», клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс» и команды из Лиги развития «Лейкленд Мэджик».
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