Ватутин: после победы в Евролиге контракты игроков ЦСКА подорожали
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клуб ожидает непростое межсезонье из-за выхода многих игроков команды на рынок свободных агентов.
«Нужно понимать, что после победы в Евролиге дешевле игроки ЦСКА не стали. Их контракты подорожали. Поэтому клубу предстоит непростое межсезонье. Многое будет зависеть не только от нашего желания, но и от желания самих игроков. Пока рано говорить о том, кто уйдёт, кто останется. Новости будут ближе к лету», — приводят слова Ватутина «Известия».
В конце нынешней кампании соглашения с «армейцами» истекают у защитников Нандо де Коло и Кори Хиггинса, форвардов Семёна Антонова, Уилла Клайберна и Алека Питерса, а также центровых Кайла Хайнса и Отелло Хантера.
ЦСКА не будет продлевать контракты с игроками, пока не определится с тренером
- 23 мая 2019
-
11:43
-
11:24
-
10:33
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
08:10
-
07:52
-
04:45
-
00:28
- 22 мая 2019
-
23:17
-
22:57
-
21:31
-
20:41
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
-
12:41
-
12:26
-
12:16
-
11:52
-
11:09
-
10:42
-
10:17
-
09:53
-
09:25
-
06:50
-
06:19
-
00:51
- 21 мая 2019
-
23:48
-
22:29
Партнерский контент