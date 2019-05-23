Ватутин: после победы в Евролиге контракты игроков ЦСКА подорожали

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клуб ожидает непростое межсезонье из-за выхода многих игроков команды на рынок свободных агентов.

«Нужно понимать, что после победы в Евролиге дешевле игроки ЦСКА не стали. Их контракты подорожали. Поэтому клубу предстоит непростое межсезонье. Многое будет зависеть не только от нашего желания, но и от желания самих игроков. Пока рано говорить о том, кто уйдёт, кто останется. Новости будут ближе к лету», — приводят слова Ватутина «Известия».

В конце нынешней кампании соглашения с «армейцами» истекают у защитников Нандо де Коло и Кори Хиггинса, форвардов Семёна Антонова, Уилла Клайберна и Алека Питерса, а также центровых Кайла Хайнса и Отелло Хантера.