Холмса задержали за хранение наркотиков

Форвард «Финикс Санз» Ричаун Холмс был задержан полицией Майами за хранение марихуаны, сообщает Miami Herald.

Вместе с Холмсом сотрудники правоохранительных органов арестовали форварда немецкого клуба «Телеком Баскетс» Джеймса Уэбба. Оба игрока были выпущены на свободу после внесения залога.

1 июля Ричаун станет неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Холмс принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средние показатели 25-летнего игрока составили 8,2 очка, 4,7 подбора, 1,1 блок-шота, 0,9 передачи и 0,6 перехвата за 16,9 минуты.

Напомним, ранее НБА дисквалифицировала защитника «Индианы Пэйсерс» Тайрика Эванса на два года за нарушение антинаркотической программы.