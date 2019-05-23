Холмса задержали за хранение наркотиков
Форвард «Финикс Санз» Ричаун Холмс был задержан полицией Майами за хранение марихуаны, сообщает Miami Herald.
Вместе с Холмсом сотрудники правоохранительных органов арестовали форварда немецкого клуба «Телеком Баскетс» Джеймса Уэбба. Оба игрока были выпущены на свободу после внесения залога.
1 июля Ричаун станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Холмс принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Средние показатели 25-летнего игрока составили 8,2 очка, 4,7 подбора, 1,1 блок-шота, 0,9 передачи и 0,6 перехвата за 16,9 минуты.
Напомним, ранее НБА дисквалифицировала защитника «Индианы Пэйсерс» Тайрика Эванса на два года за нарушение антинаркотической программы.
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