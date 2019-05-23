Б. Скотт: на месте Кавая склонялся бы к переходу в «Клипперс», а не в «Лейкерс»

Экс-игрок и тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт считает, что у «Лос-Анджелес Клипперс» в межсезонье будет больше шансов заполучить звёздных свободных агентов, чем у его бывшего клуба.
«Если бы я сейчас был свободным агентом и был для «Лейкерс» недостающим звеном на пути к чемпионскому титулу, то рассмотрел бы этот вариант. Но в первую очередь я бы посмотрел на «Клипперс». На месте Кавая Леонарда я бы склонялся к варианту с «Клипперс», — сказал Скотт в эфире телеканала ESPN.
«Лейкерс» завершили регулярный чемпионат сезона-2018/19 на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах калифорнийская команда одержала 37 побед и потерпела 45 поражений. «Клипперс» финишировали на восьмом месте с результатом 48-34. В серии первого раунда плей-офф подопечные Дока Риверса в шести встречах проиграли «Голден Стэйт Уорриорз».
- 23 мая 2019
-
13:01
-
12:44
-
12:14
-
11:43
-
11:24
-
10:33
-
10:16
-
09:54
-
09:26
-
08:10
-
07:52
-
04:45
-
00:28
- 22 мая 2019
-
23:17
-
22:57
-
21:31
-
20:41
-
18:54
-
17:12
-
16:42
-
16:19
-
14:40
-
14:24
-
13:09
-
12:41
-
12:26
-
12:16
-
11:52
-
11:09
-
10:42
-
10:17
-
09:53
-
09:25
-
06:50
-
06:19