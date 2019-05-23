Леонарду пообещали подарить дорогой пентхаус, если он останется в «Торонто»

Риэлторская компания The Condo Store Realty Inc. готова подарить форварду «Торонто Рэпторс» Каваю Леонарду пентхаус стоимостью несколько миллионов долларов, чтобы он заключил с канадским клубом новое долгосрочное соглашение в предстоящее межсезонье.

«Мы хотим сделать всё возможное, чтобы наш MVP остался в Торонто, где его любят и уважают как лучшего из лучших. Мы жертвуем всем, что у нас есть в The Condo Store, чтобы показать Каваю, насколько сильно мы ценим его труд и будущую приверженность единственному клубу из Канады в НБА», — приводит слова генерального директора риэлторской компании Саймона Масса Narcity.

1 июля Леонард сможет стать неограниченно свободным агентом. Ожидается, что звёздный форвард продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс» или «Лос-Анджелес Лейкерс».