«Анадолу Эфес» продлил на два года контракт с Данстоном

Пресс-служба турецкого клуба «Анадолу Эфес» объявила о продлении контракта с центровым команды Брайантом Данстоном. Новый контракт с американским игроком будет действовать до 2021 года.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Анадолу Эфес».

Данстон выступает за «Анадолу Эфес» с 2015 года. В текущем сезоне американский центровой помог турецкому клубу выйти в финал плей-офф Евролиги. В финале «Анадолу Эфес» уступил ЦСКА со счётом 83:91. В полуфинале турнира «Анадолу» обыграл «Фенербахче».

В матчах Евролиги в минувшем сезоне Данстон набирал в среднем по 8,9 очка, делал 4,9 подбора и 1,2 блок-шота за игру.

32-летний уроженец Нью-Йорка ранее выступал за ряд европейских клубов, поиграв в Греции, Израиле и других странах.