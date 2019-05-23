«Олимпиакос» переведён во второй дивизион чемпионата Греции по баскетболу

«Олимпиакос» официально переведён во второй дивизион чемпионата Греции по баскетболу, сообщает Eurohoops. «Олимпиакос» был отправлен во второй дивизион после того, как клуб отказался принять участие в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с «Панатинаикосом».
Из-за неявки команды результаты в сезоне-2018/19 были аннулированы. В итоге «Олимпиакос» опустился на последнее место и был отправлен во второй дивизион.
Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.
Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.
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