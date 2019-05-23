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«Олимпиакос» переведён во второй дивизион чемпионата Греции по баскетболу

«Олимпиакос» переведён во второй дивизион чемпионата Греции по баскетболу
Баскетбол / Евролига 0

«Олимпиакос» официально переведён во второй дивизион чемпионата Греции по баскетболу, сообщает Eurohoops. «Олимпиакос» был отправлен во второй дивизион после того, как клуб отказался принять участие в первом матче серии плей-офф чемпионата Греции с «Панатинаикосом».

Из-за неявки команды результаты в сезоне-2018/19 были аннулированы. В итоге «Олимпиакос» опустился на последнее место и был отправлен во второй дивизион.

Конфликт «Олимпиакоса» с лигой длится не первый месяц. «Олимпиакос» не вышел на вторую половину полуфинального матча Кубка Греции с «Панатинаикосом» в феврале из-за претензий к судейству. В дальнейшем руководство клуба заявило, что команда не будет участвовать в матчах Греческой лиги или Кубка Греции, если матч будет обслуживаться только греческими судьями. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.

Недавно боссы клуба отправили официальный запрос в Адриатическую лигу, чтобы иметь возможность принять участие в турнире уже со следующего сезона.

«Олимпиакос» не явился на 1-й матч серии плей-офф с «Панатинаикосом»
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