Мозгов: надеюсь, «Химки» мощно завершат сезон

Российский центровой «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов выразил слова поддержки подмосковным «Химкам» в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.



«Следил ли я за «Химками» во время сезона? Разумеется! Нет, не скажу, что видел каждый матч. Но что мог, то смотрел, плюс обязательно следил за новостями. Да, были поражения. Не всё получилось в Евролиге. Но были объективные причины – травмы ребят, в том числе Леши Шведа. Потом – смена главного тренера. В такой ситуации очень сложно добиться успеха. Но в любом случае команда собралась. Вновь стала выигрывать. И я надеюсь, «Химки» мощно завершат сезон.



УНИКС тоже в порядке. Два раза победил ЦСКА! Но, думаю, у «Химок» всё должно получиться. Да, будет непросто. Нас ждёт сложная серия. Но всё, необходимое для победы, у команды есть. Я буду болеть за «Химки». И желаю им только успеха», — приводит слова Тимофея Мозгова официальный сайт команды.